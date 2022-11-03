مركز اللغات بآداب حلوان ينظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

يحرص مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، على تقديم العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

صقل خبرات الطلاب واكتساب المعرفة

من جانبه أفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بضرورة التسلح بالمهارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر، حيث تحرص الجامعة على توفير العديد من الدورات التدريبية التي تتيح فرصة للطلاب لصقل خبراتهم، واكتساب المعرفة والكفاءة وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.

وأوصى خلال تفقده مركز اللغات بكلية الآداب على هامش تفقده للكلية، بضرورة تطويره من أجل تقديم خدمة بكفاءة مميزة لرفع شأن الجامعة.

وأكدت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.

دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل في جميع اللغات الأجنبية

ومن جانبه أفاد الدكتور شادي الكردي مدير المركز أن مركز اللغات يقدم العديد من الخدمات بينها: دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل في جميع اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية بالإضافة إلى دورات في اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما يقدم خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها، كذلك يتم إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا «التويفل».

وللتواصل والحجز يمكن التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالحرم الجامعي، كما يمكن الالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية والحصول على مواعيد الدورات والامتحانات من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966