ضبط 1727 قضية تموين في حملات على الأسواق ومخازن السلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط (1727) قضية تموينية متنوعة من بينها :

حجب السلع الاستراتيجية

ضبط 3 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 36٫455 طن «أرز أبيض ومكرونة وسكر حر و530 كيلو جرام دقيق أبيض عيني، 491 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء، بمضبوطات بلغت 30 طن أسمنت – 6,040 طن دقيق أبيض– 51,189 طن سكر حر – مكرونة – أرز أبيض – ملح طعام – أسمدة - أعلاف – 48300 قطعة حلوى جافة - بطاريات سيارات –34600 عبوة خل طعام – مقرمشات – عصائر – 3783 عبوة سجائر.

ضبط 723 قضية في مجال مخالفات المخابز

كم تم ضبط 723 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 14 قضية دقيق بلدي مدعم مستندى - عيني –171 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 186 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 105 قضايا توقف عن الإنتاج -247 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 44,450 طن دقيق بلدي مدعم – 950 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم – 115 بطاقة ذكية.

وضبطت شرطة التموين 18 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 68000 لتر مواد بترولية – 428 إسطوانة بوتاجاز بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالي 139,614 طن عبارة عن 44,450 طن دقيق بلدى - 950 كيلو جرام دقيق بلدى – 6,570 طن دقيق أبيض –87,644 طن سكر حر – مكرونة – أرز أبيض – ملح طعام – أسمدة – أعلاف ، وكذا 68000 لتر مواد بترولية – 428 إسطوانة بوتاجاز -48300 قطعة حلوى جافة بطاريات سيارات – 34600 عبوة خل طعام – مقرمشات – عصائر – 115 بطاقة ذكية -3783 عبوة سجائر – 30 طن أسمنت.