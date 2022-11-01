ضبط مخازن بها كميات محتكرة من الأرز والسكر في المنيا

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قيادته للحملات التموينية المكبرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حيث قاد حملة تموينية مكبرة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمركز سمالوط.

ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ، وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار، وذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، و طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين.

ضبط مخزن لتعبئة الأرز بمركز سمالوط

وخلال الحملة، تم ضبط مخزن للسلع الغذائية، يحتوى على كميات كبيرة من الأرز بالإضافة إلى ضبط مصنع لتعبئة الأرز بمدينة سمالوط، حيث أصدر المحافظ توجيهاته بعرض الكميات المضبوطة بالمنافذ داخل مراكز وقرى المحافظة، بأسعار مخفضة تناسب كافة فئات المواطنين على أن يكون سعر الكيلو للأرز 12.50.

كما تم ضبط مخزن به كميات كبيرة من السكر داخل مخزن بقرية شوشة، ووجه المحافظ بتوزيعها على المنافذ وبيعها للمواطنين بسعر 14.50 .

وطمأن المحافظ، المواطنين خلال الحملة بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مؤكداً علي تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.