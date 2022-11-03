تحرك أمني ضد متهمين غسلا 13 مليون جنيه حصيلة أرباحهما من اختلاس المال العام

اعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين قاما بغسل قرابة 13,5 مليون جنيه حصيلة أنشطتهما الإجراميةوقال بيان للوزارة انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جرائم الأموال العامة

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) بمحافظتى (الشرقية، الدقهلية) لقيامهما بغسل الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية فى مجال (الإستيلاء على المال العام) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرت هما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ (13,5 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.