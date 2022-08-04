التضامن: تشكيل فريق عمل لمراجعة منهج الحضانات من 3 شهور حتى 4 سنوات

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بتشكيل فريق عمل لمراجعة منهج الحضانات في الفئة العمرية بين 3 شهور و4 سنوات المعد من قبل شركة «ديسكفري»، والتحقق من اتساقه مع الثقافة والبيئة المصرية.

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، واتساقاً مع سياسة الدولة في الاستثمار في البشر، جرى توجيه المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لتشكيل فريق عمل لمراجعة منهج الحضانات في الفئة العمرية من 3 شهور إلى 4 سنوات، والذي أعدته شركة ديسكفري، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

مهارات ونواتج التعلم والمعايير الدولية للطفولة المبكرة

وسيقوم فريق العمل بالتحقق من اتساق المنهج مع الثقافة والبيئة المصرية وتوافقه مع مهارات ونواتج التعلم والمعايير الدولية للطفولة المبكرة، وكذلك تكامله مع المنهج المُعد من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأطفال في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات.

ويضم فريق العمل ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وشركة «ديسكفري» وكليات التربية للطفولة المبكرة ومنظمة اليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومركز سيتي كاريتاس للإعاقة وممثلين عن جمعيات ذات خبرة تطبيقية.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من ورش العمل لمناقشة الإيجابيات والسلبيات المتضمنة بأنشطة المنهج، كما ستجرى الوزارة استطلاع رأي على بعض أنشطة المنهج في حضانات بمحافظتي (القاهرة - الجيزة) لقياس مدي اتساقه مع البيئة والثقافة المصرية، وكذلك للتأكد من إمكانية التطبيق لهذه الأنشطة، وسيتم مناقشة النتائج التي توصل إليها الاستطلاع كي يستفيد منها مقدمو الرعاية ومسؤولو الحضانات.

الاهتمام بمرحلة الطفولة لضمان تنشئة سليمة

وتولي وزارة التضامن الاجتماعي، اهتمامًا كبيرًا بمرحلة الطفولة المبكرة والاهتمام بعدة جوانب حتي تضمن حصول الأطفال علي حقوقهم المتكاملة في التنشئة السليمة وتكوين الشخصية وتنمية المهارات والاكتشاف المبكر عن أى مشكلات سلوكية والاكتشاف المبكر عن الإعاقة، لمواجهة ما يمكن مواجهته منها أو لتوجيه الأسر بسبل التعامل مع الإعاقات المتنوعة.