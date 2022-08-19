وضع بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، عن عدد من الشروط من أجل الحصول على القرض الخاص «بحضانتي»، للمواطنين الراغبين في عمل مشروع إنشاء حضانة أو للراغبين في تجديد الحضانات القائمة بالفعل، حيث قام بنك ناصر بتوفير قروض للتمويل الحضانات، أو من أجل توفيق أوضاع الحضانات القائمة، والخاصة بالمرحلة ما قبل المدرسة، والتي تبدأ من الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات.

وأشار بنك ناصر الأجتماعي، من خلال موقعه الرسمي، أن قروض حضانتي سوف تقدم للراغبين، وذلك للمعايير الشروط المحددة والصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن خلال الخدمات المستمرة التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين، نستعرض من خلال السطور التالية، كل الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الحضانات من بنك ناصر.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الحضانات

عدد من المستندات أكد عليها بنك ناصر الاجتماعي، للراغبين في الحصول على قرض تمويل الحضانات، وهي كالآتي:

- يجب ألا يقل سن طالب القرض عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.

- قيمة القرض المقدم من البنك لا تزيد عن 20 ألف جنيه.

- يجب تقديم طلب من أجل الحصول على قرض «حضانتي»، وذلك داخل أي فرع تابع للبنك.

- الحرص على تقديم دراسة جدوى للمشروع.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، بالنسبة لطالب القرض.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للضامن.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي لطالب القرض.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب القرض بحيث تكون موجهة للبنك.

- إيصال مرافق حديثة.

- الحرص على تقديم صورة من عقد التمليك أو الإيجار الخاص بمقر الحضانة، ويجب ان يكون موثق في الشهر العقاري.

- إقرار رسمي موقع من طالب القرض، أنه ليس أحد موظفي بنك ناصر أو أحد موظفي وزارة التضامن الاجتماعي، وليس له أي أقارب من الدرجة الأولى، يعملون بهذين الجهتين.

- تقديم ترخيص الحضانة إذا وجد، أو الأوراق الخاصة بطلب تصريح.

- توقيع طالب القرض على شيكات بنكية بقيمة الأقساط.

- يفضل أن يكون الضامن موظفًا حكوميًا أو على المعاش.