بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن و«مصر الخير» لتطوير 250 حضانة أطفال

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، لتطوير 250 قاعة طفولة مبكرة للأطفال من أجل تحسين جودة الممارسات المهنية في الحضانات للفئة العمرية من عمر يوم وحتى 4 سنوات، وذلك في محافظات «شمال سيناء، الإسماعيلية، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، الدقهلية، البحر الأحمر، الشرقية».

رفع كفاءة المباني من دهانات وكهرباء

وشمل البروتوكول تطوير الحضانات من خلال صيانة ورفع كفاءة المباني من دهانات وكهرباء وسباكة وتغيير الأرضيات، فضلا عن توفير أرضيات مطاطية آمنة للأطفال، وذلك استكمالا لجهود مؤسسة مصر الخير في توفير الإتاحة التعليمية.

تكوين 60% من فكر الطفل في المرحلة الأولى

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤسسة مصر الخير لها باع كبير في الإتاحة التعليمية لمختلف الفئات العمرية، موضحة أن المرحلة العمرية الأولى يتكون فيها 60% من فكر ووعي الطفل، ومن هنا سيخدم البروتوكول تحسين جودة الممارسات المهنية في الحضانات للفئة العمرية من عمر يوم حتى 4 سنوات.

توجيهات مباشرةً من القيادة السياسية بالاهتمام بالطفولة المبكرة

وأضافت وزيرة التضامن: «أشرف أن أكون موجودة مع شركاء الحكومة من المجتمع المدني والخبراء وأصحاب الحضانات وكليات التربية»، وتابعت: «نحن في مرحلة إعادة بناء الوطن من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، لأن الطفولة المبكرة هي مدخل التنمية والاستثمار»، موضحة أن الدولة تتبنى بتوجيهات مباشرةً من القيادة السياسية الاهتمام بالفئة العمرية من عمر يوم حتى 4 سنوات من أجل رسم حجر أساس لبناء الأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة التضامن، أنه يوجد تنوع مقصود بين المحافظات المختلفة لتطوير الحصانات للأطفال، مشيرة إلى أن المجتمع المدني شريك في تنفيذ التفاصيل الفنية التي تخدم المجتمع.

الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري

وشددت وزيرة التضامن على ضرورة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري التي تبدأ من الطفولة المبكرة وتحسين مستوى المعيشة مع إتاحة الوقت للمرأة في استكمال عملها وإتاحة خدمات الصحة الانجابية وخدمات الأسرة، من أجل نماء الطفل وتنشئته وتربيته مع تنمية الاسرة أيضا.

من جانبه، قال الدكتور صابر حسين، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن برتوكول التعاون يأتي من منطلق رؤية مؤسسة الخير بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أهم رسالة تساهم في بناء الإنسان، مشيرا إلى أهمية دعم الاتاحة التعليمية في المحافظات النائية والبعيدة لإعداد جيل من الشباب الواعي بدءا من الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة.

توفير الأثاث المناسب للأطفال والألعاب التعليمية

وأضاف حسن، أن البروتوكول يتضمن توفير الأثاث المناسب للأطفال والألعاب التعليمية والترفيهية وتطوير مناطق الألعاب وتوفير أدوات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى تدريب 400 ميسرة وكادر فني على إدارة الحضانات وتطبيق منهج المطور المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أن المشروع يأتي ضمن تعاون المجتمع المدني مع الحكومة ويخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أنه يهدف إلى إلحاق عدد 5 ألاف طفل بالحضانات بعد تطويرها.