7 معايير لضمان جودة التعليم في الحضانات.. من سن يوم حتى 4 سنوات

قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبع نهجًا شاملًا في متابعة وتقييم تنفيذ أنشطة البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والتي يتم قياسها من خلال معايير ضمان جودة دور الحضانات، لافتًا إلى العمل على تأهيل العاملين في قطاع الطفولة المبكرة بمصر.

معايير ضمان جودة دور الحضانة

وأضاف مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن» أن أهداف معايير ضمان جودة دور الحضانة من سن يوم حتى 4 سنوات تتلخص فيما يلي:

- نشر ثقافة الجودة على مستوى قطاع الطفولة المبكرة، وتقديم توعية لكل المؤسسات العاملة في مجال الطفولة المبكرة، وتدريب كل العاملين في هذا القطاع على معايير الجودة.

- التعرف على مخرجات التعلم الموضوعة للأطفال في هذه المرحلة.

- التعرف على اشتراطات عمليات التطوير على مستوى البنية التحتية والتجهيزات.

- تطوير آليات المتابعة والمراقبة للتأكد من التزام الجهات التي تدير دور الحضانة بالمتطلبات الصحية والتربوية في أعمالها.

- تهدف معايير ضمان جودة الحضانات إلى مواكبة التطور الحادث في مجال الطفولة المبكرة على مستوى العالم.

- التعرف على المنهج ونهج التعلم المستخدم بالحضانات.

- إصدار تقرير سنوي يتناول أهم المشكلات والصعوبات، ويرصد النجاحات، والفرص المتاحة إلى جانب التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية والوزارات مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وغيرها.

تشكيل فريق عمل لمراجعة مناهج الحضانات

وأكد ناجى، أنه تم تشكيل فريق عمل لمراجعة مناهج الحضانات «الذي تم اعداده مع شركة ديسكفرى»، في الفئة العمرية من 3 أشهر وحتى 4 سنوات، لافتا إلى العمل على التحقق من اتساق منهج الحضانات مع المنهج الذي أعدته التربية والتعليم للأطفال من سن 4 سنوات وحتى 6 سنوات.