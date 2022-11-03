ضبط 9 متهمين بترويج المخدرات في حملات أمنية بـ4 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق نتائج إيجابية في 4 محافظات.

مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة

مديرية أمن الجيزة: ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس الشابو – سلاح أبيض - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول –ميزان حساس).

مديرية أمن الإسكندرية: ضبط (3 أشخاص لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية من مخدري الحشيش والهيروين – سلاح أبيض - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس).

مديرية أمن البحيرة: ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

الترويج للمخدرات

مديرية أمن الغربية: ضبط (شخص) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال: ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي– هاتف محمول).