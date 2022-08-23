عقد ندوات تعريفية لشرح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد ندوات تعريفية بالديوان العام والمديريات ومراكز الشباب والجهات التابعة لها لشرح كيفية الاشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية في إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذي سيُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

أهداف المبادرة

كما وجه المحافظ، بتناول التعريف بالفئات التي تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات.

ودعا محافظ كفر الشيخ الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة في المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg في الفترة من 21 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، كما دعا الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg في الفترة من 21 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الندوات تتناول الفئات التي تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات.

مشروعات خضراء وذكية

وقال المحافظ، إن المشروعات التي ستُقدم بالمحافظة لابد أن تكون خضراء وذكية وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصر ابتكاري، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

ومن جانبه، أوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن الفئات الستة التى تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.