إصابة 4 في تصادم سيارة و«توك توك» بالبحيرة.. بينهم 3 أطفال

أصيب 4 أشخاص، قبل قليل، في حادث تصادم بين سيارة و«توك توك» على طريق «المحمودية - أبو حمص» بمحافظة البحيرة، ونٌقل المصابون إلى مستشفى المحمودية العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

تصادم سيارة و«توك توك»

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة و«توك توك» بنطاق المركز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كل من نجاة صبحي المصري، 10 سنوات، باشتباه نزيف بالبطن، وخالد وليد جمعة أحمد، 9 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجنى وليد جمعة، 10 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن، وأحمد فوزى عبدالعال، 40 سنة، مصاب بكسر في الحوض.

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث، وتم رفع حطام الحادث.