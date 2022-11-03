جامعة سوهاج: لا إصابات في حريق مبنى الحاسب الآلي بكلية الآداب

أعلنت جامعة سوهاج، عدم وجود أي إصابات نتيجة الحريق المحدود الذي نشب صباح اليوم بمعمل الحاسب الآلي لتعلم اللغة الفرنسية «معمل اللغويات»، والذي يوجد ببدروم مبنى كلية الآداب بالمقر الجديد للجامعة.

وأشارت الجامعة، في بيان، إلى أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه فور نشوبه من أفراد الحماية المدنية وسيارات الإطفاء.

معمل الحاسب الآلي بجامعة سوهاج

وأوضح المركز الإعلامي، أن المعمل يضم 30 جهاز حاسب آلي، ويُستخدم لتطبيق النظام الرقمي لتعلم اللغات، مشيرة إلى أن الحريق اندلع نتيجة تشغيل الأجهزة على مستوى مشترك كهربائي واحد، ما أدى إلى زيادة الضغط وحدوث ماس كهربائي واشتعال النيران، ما أسفر عن تلف 5 أجهزة حاسب آلي.

السيطرة على الحريق

وأكد المركز الاعلامي للجامعة، أنه تم التحكم في مصدر الحريق الذي نشب في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، عن طريق الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق، والتي تخصص سيارة إطفاء متواجدة على مدار الساعة بمقر الجامعة الجديد، إضافة إلى التعزيز بسيارات أخرى من مقر الإدارة التابعة لمديرية الأمن.

متابعة آثار الحريق

وتوجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة على لمقر الجامعة الجديد، فور علمه بنشوب النيران، وأصدر قراراً بإحالة أمين المعمل إلى التحقيق فيما نُسب إليه من الإهمال والتقصير في عمله، حيث تم توصيل الأجهزة على مشترك واحد مما أدى إلى اشتعال النيران.