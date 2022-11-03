ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية «باينج» إلى 150 قتيلًا بالفلبين

أكد المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية «باينج» التي ضربت البلاد مؤخرا إلى 150 قتيلا، بحسب ما ذكرته صحيفة «إي بي سي» الأمريكية.

وذكر المجلس الفلبيني، اليوم، أنه لا يزال هناك 36 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، مشيرا إلى إصابة 128 شخصا جراء العاصفة القوية.

تضرر 82 ألف هكتار من الأراضي الزراعية

وفي نفس السياق، أوضح المجلس الفلبيني، أن أكثر من 3.96 مليون شخص تضرروا جراء العاصفة، وفر عشرات الآلاف إلى مراكز الإجلاء المؤقتة، وتضرر 15 ألفا و162 منزلا.

وتسببت العاصفة في خسائر ضخمة للمحاصيل والأراضي الزراعية ومزارع الأسماك تقدر بـ 2.74 مليار بيسو فلبيني، وأضرت بنحو 75 ألف مزرعة ومزرعة سمكية وأكثر من 82 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.