«الرقابة على الصادرات» تؤسس وحدة للإنذار السريع لحل مشكلات التصدير

قررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنشاء وحدة متعددة المهام، تشمل تطبيق نظام إنذار مبكر للمشكلات المرتبطة بعملية التصدير والاستيراد، والعمل على حلها سريعا.

إنشاء وحدة الكفاءات الفنية

وبحسب القرار الذي أصدره رئيس الهيئة المهندس عصام النجار، جرى إنشاء وحدة تحت مسمى وحدة اختبارات الكفاءات الفنية، التي سيكون من بين اختصاصاتها، رفع جودة وكفاءة المختبرات، من خلال توثيق النتائج وفقا لأعلى المعايير الدولية، واستنادا إلى هيئة الرقابة على الصادرات والمنظمات والمختبرات المرجعية، فضلاً عن نشر برنامج سنوي لبرامج اختبارات الكفاءة الفنية، التي تجريها الوحدة لخدمة جميع المعامل الحكومية وغير الحكومية، والمعامل المماثلة في جميع دول العالم، طبقا لمجال اعتماد الوحدة، وفق المواصفة القياسية الدولية.

إصدار شهادات الكفاءة الفنية أبرز اختصاصات الوحدة

وتختص الوحدة كذلك، بإصدار شهادات الكفاءة الفنية لكل المعامل المشاركة في البرامج المنشورة في البرنامج السنوي لجميع الأنشطة الفنية طبقًا لمجال اعتماد الوحدة، بجانب تقديم خدمات الدعم الفني لجميع معامل الفحص والقياس المهتمة بالحصول على الاعتماد سواء كانت معامل حكومية، أو معامل المصانع الكبرى، أو المعامل البحثية بالكليات والمعاهد والجامعات المصرية.

وحدد القرار، أن تتولى الوحدة العمل على عدة مجالات، منها مجال الكيمياء الغذائين والذي يشمل (المواد المضافة وجودة الغذاء والملوثات)، ومجال الكيمياء الصناعي الذي يشمل قطاعات النسيج والجلود والتبغ والسجائر، بجانب مجال السلع الصناعية الذي يشمل جميع أنشطة الإدارة العامة لاختيارات السلع الكهربائية.

وفقاً للقرار، جرى تشكيل الوحدة برئاسة الدكتور سحر جلال شافعي، وعضوية كل من محمد كمال إبراهيم نائب رئيس الوحدة، وأسماء الجندي، منسق البرامج، وأشرف عبد الحميد سليم مسئول التسويق، وإيمان مهدي مصطفى مدير الجودة، وإيمان محمد السيد مدير فني، وأسماء يوسف مدير فني، وريهام أحمد محمود مدير فني، ومنة الله محمود، ورحاب فكري نبيه.