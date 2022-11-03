«الخارجية الأمريكية»: وفد رفيع المستوى يشارك في COP27 بشرم الشيخ

يستعد مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، للسفر إلى شرم الشيخ في مصر من 6 إلى 18 نوفمبر، لتعزيز الطموح المناخي وضمان نتائج قوية للدورة الـ27 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، وفق بيان من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وفد أمريكي في COP27

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، يترأس الوفد الأمريكي، الذي يضمّ العديد من المسؤولين، وهم: المديرة التنفيذية لشركة تحدي الألفية، أليس أولبرايت، وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مدير مجلس الاقتصاد الوطني، براين ديز، مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، إينو إيبونج، وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر جرانهولم، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ريتا جو لويس، رئيس مجلس الجودة البيئية الأمريكية، براندا مالوري، المدير التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، سكوت نايثن».

أعضاء الوفد الأمريكي

كما يضم الوفد: «المستشار الأعلى للرئيس بشأن ابتكارات وتطبيقات الطاقة النظيفة الأمريكية، جون بوديستا، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانتا باور، مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية، مايكل ريجن، مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ريك سبينراد، مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، وزير الزراعة الأمريكية، توم فيلساك، مستشار شؤون المناخ القومي في البيت الأبيض، علي زيدي».

ويكتسب مؤتمر المناخ أهمية كبيرة واهتمام دولي كبير في ظل التداعيات التي يواجهها العالم من جراء التغيرات المناخية.