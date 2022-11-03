ضبط مخزن و4 مصانع لإنتاج الصابون والأعلاف بدون ترخيص بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقيلوبية، حملة مكبرة، استهدفت مصانع ومخازن تعبئة غير مرخصة، ما أسفر عن ضبط مخزن و4 مصانع تقوم بإنتاج الصابون والأعلاف والحصر البلاستيك، وتم التحفظ على مواد الخام والإنتاج، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة المسطحات والبيئة، تفيد قيام حملة مكبرة استهفدت المصانع العشوائية، ما أسفر عن ضبط مصنع عشوائي لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص، وذلك بمضبوطات بلغت 52.5 طن مواد خام ومنتج نهائي مشكل لمخللات مصنعة مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم في التصنيع.

ضبط مخزن غير مرخص للأعلاف الحيوانية

كما ضُبط مخزن عشوائي بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 42 طن منتجات نهائية لأعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة ومعبأة ومعدة للتداول، وبدون بيانات وتراخيص مخالفة للإشتراطات البيئية اللازمة للتخزين.

3 مصانع غير مرخصة

كما تم ضبط 3 مصانع عشوائية بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 24.5 طن مواد خام مجهولة المصدر، و1500 منتج نهائي لحصيرة بلاستيك مختلف الأحجام، و9 أطنان منتج نهائي لقطع صابون مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة ومعدة للتداول، وبعض الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم في التصنيع.

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