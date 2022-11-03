موعد الفلانتين المصري والعالمي.. وأبرز الهدايا للأحباب

يتابع عدد كبير موعد الفلانتين المصري والعالمي لمهاداة الأحباب والأصدقاء أو أفراد العائلة تعبيرا عن الحب والامتنان، حيث أن هذا اليوم مرتبط بالتعبر عن الحب للغير، وتختلف الأقاويل عن سبب تسمية عيد الحب بالفلانتين ولكن الرواية الأقرب أن سر هذا الاسم مرتبطة بالكاهن فلانتين الذي كان يزوج العشاق.

وتقدم «الوطن» موعد الفلانتين المصري والعالمي حيث تمتلئ محال الهدايا بالورود والهدايا المميزة، كما يلي:

موعد الفلانتين المصري

ويتم الاحتفال بالفلانتين المصري غدا الجمعة الموافق 4 نوفمبر الحالي، وذلك ليس اليوم العالمي للاحتفال، الذي يرجع الاحتفال به إلى 1974، وفقًا لرواية للكاتب مصطفى أمين حيث أكدت صفية مصطفى أمين في حوار صحفي سابق لها أن الفكرة جاءت من أن والدها شهد جنازة يسير بها ثلاثة رجال فقط فاختار هذا اليوم ليكون عيد الحب في مصر لكي يعبر الجميع عن المودة والحب للغير دون استثناء.

موعد الفلانتين العالمي

أما العالم أجمع يحتفل بالفلانتين العالمي يوم 14 فبراير من كل عام.

هدايا عيد الحب

وليس بالضرورة أن تكون هدايا عيد الحب ذات قيمة عالية فيمكن تقديم هدايا لا تكلفك الكثير لكنها تعبر عن مشاعر الحب حيث أنه يمكن تقديم باقة من الورود لحبيبك سواء كانت وردة أو بوكيه كامل ويختلف السعر باختلاف الحجم ونوع الورد، كما يمكن تقديم علبة شوكولاتة خاصة للسيدات اللاتي يفضلن الشوكولاتة، وتسبب لها السعادة وتختلف الأنواع في الأسواق وأيضا يتوقف السعر على النوع.

ويمكن شراء العطور للطرف الآخر فهي من أبرز الهدايا التي يحتاجها الجميع، كما يمكن تنفيذ بورتريه للشخص يوثق لحظة جميلة له ويختلف سعرها من 100 لـ500 جنيه باختلاف الحجم والجودة، كما يمكن تنفيذ عشاء رومانسي للزوج أو الزوجة تعبيرا عن الحب والامتنان.