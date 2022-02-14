أرخص وأسرع أفكار هدايا عيد الحب 2022 «لو مش معاك فلوس»

في مثل هذا اليوم الإثنين 14 فبراير، توفي القديس فالنتين بعد مخالفة تعليمات امبراطور ظالم، منع زواج المحبين حتى يجبر الشباب على الانضمام للجيش، لكن الراهب فالنتين كان يزوجهم سرًا، وعندما علم الامبراطور أمر بإعدامه في الساحة العامة، ليصبح يوم موته احتفالا بين العشاق والمحبين وسمى بـ«الفالنتين»، وبالتزامن مع عيد الحب 2022، يبدأ المحبون شراء الهدايا لأحبائهم.

عيد الحب 2022

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة «الوطن» في عيد الحب 2022، أرخص الهدايا التي يمكن شراؤها اليوم، كما يلي:

الورود

تعد الورود لغة العشاق والمحبين، وأبسط هدايا عيد الحب وأكثرها تعبيرًا عن المشاعر والمحبة بين الجميع، ويمكنك الحصول عليها من الأكشاك والمحلات المنتشرة في مصر، ويبدأ سعر الوردة من 10 جنيهات، بينما يبدأ سعر البوكيه من 50 حتى 3000 جنيه.

الشوكولاتة

المسبب الأول للسعادة، خاصة للجنس الناعم، وهي موجودة بأنواع وأشكال مختلفة، ويمكن شراء واحدة أو أكثر من نوع، وتبدأ أسعار الأحجام المناسبة من 15 جنيهًا، وحتى 150 جنيهًا للمستورد والشوكولاتة الداكنة.

الدباديب

أشهر هدايا عيد الحب بين المحبين، خاصة أنّ الفتيات تعشقها، ويمكن شراء الأحجام الصغيرة التي تبدو لطيفة وفي نفس الوقت أرخص بالسعر، مثل تويتي، وميني ماوس، والعروسة كرنبة، وتبدأ أسعار الأحجام الصغيرة من 25 جنيهًا، وقد تصل إلى 300 جنيه.

برطمان السعادة

فكرة رومانسية قليلا عن الأفكار السابقة، وتتضمن شراء برطمان مقبول الشكل، وكتابة بعض العبارات اللطيفة على قصاصات أوراق ملونة، ووضعها في البرطمان، وتركها للآخرين.

رسائل الحب

كانت قديمًا وسيلة التواصل مع المحبين، لكن في عصر التواصل الاجتماعي أصبحت التكنولوجيا هي السائدة، وفي عيد الحب لا بأس من بعض التقليدية، من خلال كتابة خطاب بخط اليد، وإضافة الرسوم والذكريات معًا.

صندوق السعادة

تلك الفكرة قد تكون مكلفة بعض الشيء، لكنها بالطبع سيكون لها تأثير كبير، وهي من خلال شراء صندوق هدايا وهو متوفر في المحلات، وإضافة بعض الفوم ثم وضع الهدية، مع بعض الحلويات والشوكولاتة.