«إعلام المنوفية» تنظم ورش عمل مجانية حول الهندسة الصوتية والمراسل الصحفي

نظم قسم الصحافة الإلكترونية بكلية الإعلام جامعة المنوفية، ورش تدريبية للتقنيات الرقمية لهندسة الصوت «Audio Engineering» والمراسل الصحفي، تحت إشراف الدكتورة ندية القاضى عميد الكلية، والدكتورة شيرين البحيري رئيس قسم الصحافة بالكلية، وحضور الدكتور رفعت البدري أستاذ الصحافة بالكلية، وشارك فيها لطفي سالمان رئبس قسم الأخبار بجريدة «الوطن».

«سالمان»: المحتوى الصحفي يجب أن يتوافق مع محركات البحث

وأوضح لطفى سالمان رئيس قسم الأخبار بجريدة «الوطن»، أن الصحفي الرقمي أصبح له دور أساسي في إيصال الأخبار، فضلا عن مهارات الكتابة الرقمية، وأنواع المحتوى الصحفي الرقمى، ومهارات كتابة المحتوي الصحفي المتوافق مع محركات البحث، ومهارات وتقنيات وأدوات جوجل ومهارات كتابة ونشر المحتوى الصحفي لمواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أشار المهندس محمد مرسي، مهندس صوت وموزع موسيقي في الإذاعة والتليفزيون المصري، أن هندسة الصوت أصبحت من أهم المهن التى يتم الإستعانة بها في أي عمل مرئي أو مسموع، مثل الأفلام، والحفلات، والأغاني، والموسيقى، والبرامج الإذاعية والتليفزيونية، والندوات، والمؤتمرات، ونشرات الأخبار، والدوبلاج.

واهتم المدربون بتدريب الطلاب عمليا من خلال التسجيل لنماذج من «بودكاست»، والنشرات الإخبارية، والدوبلاج، وفويس أوفر، والإعلانات، والقرآن الكريم، والشعر، وبرومو للبرامج الإذاعية، والتدريب على استخدام فلتر لمعالجة الصوت، وكيفية عمل «فوكال» على موسيقى.

عميد كلية الإعلام تشيد بالدورات التدريبية

وفى ختام الورش أشادت عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية بدور قسم الصحافة، وما ينظمه من ورش تدريبية تواكب سوق العمل ويفتح الآفاق أمام الخريجين، لتمكين أنفسهم وتطوير مهاراتهم.