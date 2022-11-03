تشييع جنازة الفنان الشعبي إبراهيم عبد الشفيع بالإسكندرية «صور»

ودع أهالي الإسكندرية، منذ قليل، الفنان الشعبي الكبير إبراهيم عبد الشفيع، عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد «سيف» بجوار نقطة شرطة باكوس، شرق الإسكندرية، وذلك بحضور ابنيه المعلق الرياضي خالد عبد الشفيع والإعلامية عبير عبد الشفيع، والعشرات من أبناء الوسط الفني والإعلامي بالمحافظة.

ومن المقرر أن يكون عزاء الفنان السكندري الكبير إبراهيم عبدالشفيع، بعد صلاة المغرب في مسجد القائد إبراهيم وسط الإسكندرية.

ورحل الفنان السكندري الكبير عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مشوار فني كبير، وأصدرت نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية بيانا نعت فيه الراحل، وقالت: «ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا في وفاة علامة من علامات الفن السكندري إبراهيم عبدالشفيع في ذمة الله.. خالص تعازينا نقيبا ومجلسا وجميع العاملين بالفرع في وفاة المغفور له».

أعمال إبراهيم عبد الشفيع

وقدم «عبدالشفيع» خلال مسيرته عددا كبيرا من الألحان لفنانين كبار، أمثال كارم محمود ومحمد رشدي، كما قدم لمحمد العزبي أغنية «اليوم الجديد»، ومحمد ثروت «لعب الهوا»، وعايدة الشاعر «زفة فرح»، وليلى نظمي «إلهي وأنت جاهي»، وماهر العطار «الأخ الأكبر» وإيمان الطوخي «يا حمام».

ابراهيم عبد الشفيع من أعلام الفن بالإسكندرية

ويعد الفنان الراحل ابراهيم عبد الشفيع من أعلام الفن بالإسكندرية، كونه من أول العاملين في إذاعتها عند افتتحها عام 1954، حيث تم اعتماده مطرب بالإذاعة قبل أن يصبح ملحنا على يد المذيع حافظ عبدالوهاب والفنان أحمد خميس، ثم انتقلَ إلى القاهرة مع المخرج محمود شركس.

وكرمت محافظة الإسكندرية «عبدالشفيع» مؤخراً، وأطلقت اسمه عام 2016 على مسرح ثقافة الشاطبي، نظراً لدوره الفن والثقافي الكبير في الإسكندرية.