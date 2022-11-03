تشييع جنازة مندوب مبيعات صدمه قطار في مركز الواسطى ببني سويف

شيع أهالي محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جنازة شاب إلى مثواه الأخير، عقب وفاته متأثرا بإصابته بعدما صدمه قطار قرب مزلقان الواسطى، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي تضمنت التصريح بدفن.

مصرع مندوب مبيعات صدمه قطار

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب، على إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان الواسطى شمال المحافظة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب المتوفي يدعى محمد جمال، 34 عامًا، يعمل مندوب مبيعات، ويقيم في حي «مقبل» وسط مدينة بني سويف، ولقي مصرعه بعدما صدمه قطار قرب مزلقان الواسطى شمال المحافظة، ونُقلت جثته بسيارة إلى مستشفى الواسطى المركزي.

أهالي بني سويف يشيعون جنازة مندوب مبيعات

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصريح الدفن شيعت جنازة الشاب إلي مثواه الأخير بمقابر أسرتة شرق النيل، في مشهد جنائزي مهيب، شارك فيه المئات من أهالي مدينة بني سويف، ووسط حالة من الحزن لفراقه وأنه العائل لأسرته، حيث كان الابن الوحيد لوالديه من الذكور.

وقال محمود سمير، أحد جيران الشاب المتوفى، «ربنا يصبر والديه، حيث كان الابن الوحيد لهم على شقيقتين، ووالده مريض ووالدته في حالة يرثى لها، ربنا يصبرهم على فراقه»، مشيرا إلى أنه الفقيد متزوج ولديه طفلتان في سن الحضانة.