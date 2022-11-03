«السياحة البيئية بمحمية قارون» يفوز بالمركز الثالث للمشروعات الخضراء غير الربحية

فاز مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون، من محافظة الفيوم، لـ إيهاب محمود إبراهيم عبدالعال، بالمركز الثالث في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من فئة المشروعات غير الهادفة للربح.

المشروعات الخضراء

ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمصر، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

ويُعرض المشروع ضمن فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ بعد أيام قليلة.