«تموين دمياط» تناشد الأهالي الإبلاغ عن مخازن تجميع الأرز

ناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أهالي المحافظة، الإبلاغ عن مخازن تجميع الأرز بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعره، للتصدي للمخالفين، وتحرير محاضر بالمخالفات، وإحالتها لجهة التحقيق.

أرقام مديرية التموين بدمياط

وأوضحت مديرية التموين بدمياط، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه يمكن الإبلاغ على أرقام (057/2212319، 057/2223740، 19588)، لافتة إلى أنه يجري توزيع عبوات من الأرز الأبيض المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو، بمنافذ معرض شارع الجلاء، وباب الحرس وأمام مجلس المدينة.

وشنت مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع إدارة المتابعة بالمحافظة، ومفتشي المراقبة الصحية، حملة موسعة، أسفرت عن ضبط 59 مخالفة وتحرير محاضر للمخالفين، شملت ضبط 3 مخابز بلدي، لإنتاجها خبز ناقص الوزن، فضلا عن مخبز طباقي بدون ترخيص، وأربع مخالفات لبيع بأعلى من السعر الرسمي لسلع استهلاكية.

محاضر غش تجاري وخبز ناقص الوزن

كما تضمنت المخالفات محاضر غش تجاري وعرض سلع مجهولة المصدر، كما جرى ضبط فرع لمشروع «جمعيتي» مخالف، لعدم الإعلان عن كميات وأسعار المقررات واستخدام أكياس سوداء محظورة.

ومساء الأربعاء، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن بيع كيلو الأرز المعبأ بسعر 15 جنيهًا في عدد من المنافذ الموجودة في شوارع مدينة دمياط، مشيرة إلى أنه من المقرر تعميم المنافذ لتشمل جميع أنحاء المحافظة، يوم غدا.