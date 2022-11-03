السكة الحديد تروج لمؤتمر المناخ 2022: إجراءات واحتفالات

بدأت هيئة السكة الحديد، الترويج لانعقاد مؤتمر المناخ العالمي، الذي تبدأ فعالياته يوم الأحد المقبل في مدينة شرم الشيخ من أجل مكافحة التغيرات المناخية، التي تعاني منها الكثير من بلدان العالم، وسط استمرار تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تشغيل الأغاني الوطنية بالمحطات احتفالا بمؤتمر المناخ

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن تشغيل الأغاني الوطنية بالمحطات الرئيسية سيستمر احتفالا بقرب انعقاد مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن جميع المحطات سوف تتزين لاستقباله وهناك تعليمات مشددة على جميع العاملين داخل الهيئة بتنظيف المحطات بشكل دوري، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.

تنفيذ إجراءات جديدة داخل المحطات والقطارات لمواجهة كورونا

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هيئة السكة الحديد شددت على جميع العاملين في المحطات، بضرورة تنفيذ إجراءات جديدة داخل المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، علاوة على تطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، والتشديد على العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة.

حركة القطارات منتظمة ولا يوجد أي أعطال

وأضاف المصدر، أن حركة قطارات السكة الحديد منتظمة على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، منذ بداية ساعات التشغيل، مؤكدا أنه تم تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بجميع المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، منوها إلى أن الأغاني الوطنية سوف يستمر بثها في المحطات حتى نهاية مؤتمر المناخ.