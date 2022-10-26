«السكة الحديد» تخفض سرعات القطارات تزامنا مع تساقط الأمطار

رفعت هيئة السكة الحديد، حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول، التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، موضحة أن هناك تعليمات مشددة على جميع سائقي القطارات بتخفيض السرعات، تزامنًا مع تساقط الأمطار، حفاظًا على سير حركة التشغيل وسلامة الركاب.

استعدادات عاجلة من السكة الحديد لمواجهة الأمطار

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة استعدت بشكل عاجل لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار وحدوث السيول، مشيرًا إلى أنه صدرت تعليمات مشددة لجميع سائقي القطارات العاملة على كافة الخطوط بتخفيض سرعات القطارات وقت تساقط الأمطار بغزارة، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات، موضحًا أن هناك متابعات دورية لجميع أخبار الأرصاد الجوية، لوضع السيناريوهات البديلة، تجنبًا لتعطل حركة مسير القطارات وقت الأمطار.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة القطارات وقت الأمطار

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية، لمتابعة سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل وقت تساقط الأمطار، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بشفط المياه من المحطات أولًا بأول لمنع تراكمها على قضبان السكك الحديدية، موضحًا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

حركة القطارات لم تتأثر بتساقط الأمطار

وأوضح المصدر، أن حركة مسير القطارات لم تتأثر بتساقط الأمطار أمس، وأن حركة التشغيل تسير بشكل منتظم، ولا يوجد أي قرار بإلغاء أي رحلات على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تجري بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.