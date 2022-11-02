السكة الحديد: تشغيل قطار تالجو الإسباني خلال أيام

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وضع الرتوش النهائية، لتشغيل قطار تالجو الإسباني، على خط «القاهرة - الإسكندرية»، بواقع رحلة واحدة يوميا ذهاب وعودة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل الخدمة الجديدة أمام الركاب خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن جميع المحطات وعربات القطارات يتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

أسعار تذاكر قطار تالجو الإسباني.. الدرجة الأولى بـ200 جنيه

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن قطار تالجو الإسباني، سيقدم خدمات فاخرة لجميع مرتادي من الركاب، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي انتهى وأنه سيتم تشغيله رسميًا أمام الركاب على خط «القاهرة - الإسكندرية» بواقع رحلة واحدة ذهاب وعودة، خلال أيام، حيث أن تذاكر قطار تالجو الإسباني، الدرجة الأولى بـ200 جنيه، والدرجة الثانية بـ150 جنيه، موضحا أن القطار يتكون من 15 عربة منها 5 عربات درجة أولى و8 عربات درجة ثانية وعربة بوفيه وعربة قوى، إضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

قطار تالجو الإسباني يمتاز بسرعة تشغيل عالية

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هيئة السكة الحديد، تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة، من خلال تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات ورفع كفاءة وتحسين المحطات، للحد من حوادث القطارات، لافتا إلى أن قطار تالجو الإسباني يمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، مع وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات تفوق المعمول بها في الطائرات ويحقق أعلى الأمان للركاب المسافرين.

تنفيذ الإجراءات الصارمة داخل المحطات لمواجهة كورونا

وأوضح المصدر، أن السكة الحديد تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة داخل المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، مؤكدا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل للحد من الأعطال، والحفاظ على مسير القطارات.