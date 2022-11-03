حوار مجتمعي للاستماع لمطالب أهالي قرية «الكولة» بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

دشنت مؤسسة «حياة كريمة» أولى مبادرات الحوار المجتمعي في قرية الكولا بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين حول مشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري، في إطار الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة.

وشارك في الحضور الدكتور هشام الحداد، منسق عام مشروعات حياة كريمة بسوهاج، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة «حياة كريمة بسوهاج»، ولفيف من المواطنين أهالي وأبناء القرية.

وأوضح الدكتور هشام الحداد، منسق عام مشروعات حياة كريمة بسوهاج، أن اللقاء يهدف إلى مشاركة الأهالي والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول مشروعات المبادرة في قرية الكولة بأخميم، لافتًا إلى أن تلك اللقاءات سيتم عقدها بمختلف قرى المرحلة الثانية بمركزي أخميم وطهطا؛ لتعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، وتأكيد انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية.

واستعرض الأهالي خلال اللقاء مطالبهم والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرية، ومن أهمها الصرف الصحي ورصف الطرق والتعليم والصحة وتوصيل الإنترنت والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب.