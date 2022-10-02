محافظ أسوان لمديري المدارس: لا تربطوا تسليم الكتب بدفع المصروفات

مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2022/2023 داخل 1503 مدرسة تضم 387 ألفا و884 طالبا وطالبة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انتظام سير العملية التعليمية داخل مجمع مدارس جمال عبد الناصر للتعليم الابتدائي بواقع 283 تلميذا وتلميذة داخل 6 فصول دراسية، والإعدادي بواقع 331 طالبا وطالبة داخل 9 فصول، والثانوي بواقع 366 طالبا وطالبة داخل 12 فصلا دراسيا.

رافق المحافظ خلالها عبد الكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الهادي عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، بجانب القيادات التعليمية، وخلال جولته التفقدية بهذه المدارس قدم اللواء أشرف عطية تهنئته لأبنائه الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، والاحتفال بانتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات

وشدد المحافظ على عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات، مع التنبيه على جميع مديري المدارس بإعفاء الطلاب والطالبات من الفئات المعفاة والذين منهم أبناء الشهداء والأيتام، مع تطبيق منظومة تقسيط المصروفات الدراسية على 3 أقساط تخفيفاً عن كاهل أولياء الأمور.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته لمدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بإدراج مبنى الابتدائي والإعدادي لمجمع مدارس جمال عبد الناصر ضمن خطة الصيانة الشاملة القادمة، وخاصة أنه تم تسليم 120 مدرسة ما بين إنشاء جديد، وإحلال وتجديد، وصيانة شاملة لدخولها حيز التشغيل خلال العام الدراسي الحالي منها 95 مدرسة ضمن قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، و25 مدرسة ضمن خطة الهيئة بالمدن.

الإعلان عن مجموعات التقوية

وكلف عطية بأهمية الإعلان عن مجموعات التقوية بأسعار رمزية داخل المدارس لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية في السناتر الخارجية من خلال إتاحة الحرية الكاملة للطلاب لاختيار المعلمين، مع منح مزايا وحوافز مالية مجزية، وهو الذي يتوازى مع الاهتمام بتوفير دواعي إنقاذ الحياة، والإجراءات الإحترازية والوقائية والتعاون مع مديرية الصحة لتحقيق الاشتراطات الصحية، والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

متابعة انتظام سير العمل بالمواقف

ووجه محافظ أسوان مسئولي إدارات المرور والمواقف بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيرفيس بمختلف المراكز والمدن والقرى، مع التدخل السريع فى حالة وجود أى تزاحم أو تكدس، وخاصة أن غرف العمليات رصدت حالة الهدوء، وتوافر سيارات السيرفيس بجميع الخطوط الداخلية للمدن والمراكز، وأيضاً الخطوط المتجهة للمحافظات المجاورة .