محافظ أسوان يكشف تفاصيل فعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفاصيل فعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور بمحافظة أسوان، قائلا: «كنا سعداء بهذا اليوم في محافظة أسوان، هذا المهرجان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك فقد اكتسب أهمية كبيرة جدا، المشاركة على أعلى مستوى، حيث شارك الدكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية، واللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد».

وأضاف عطية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «كان هناك مشاركات واسعة من الدول الصديقة والسلك الدبلوماسي ومجموعة كبيرة من الباحثين، كما شارك أيضا وزير التجارة والصناعة، حيث بدأ العمل في الساعة السابعة صباحا، افتتحنا 4 مصانع، وشاهدنا العمل عن كثب، وكان يوم طويل جدا».

مرحلة واعدة

وتابع محافظ أسوان: «هذا المهرجان يؤسس لمرحلة واعدة للانتقال من مرحلة الزراعة والتجارة التقليدية إلى مرحلة من زادة القيمة المضافة وقيمة الإنتاج المتخصص والتعبئة والتغليف والتصنيع، بحيث يكون لدينا منتجات تناسب أنواع التمور كافة».

استثمار غير مسبوق

وأشار إلى أن المهرجان يمثل استثمارا غير مسبوق بسبب التعاون مع منتجين ومستوردين ومصدرين، كما منح فرصة كبيرة جدا لتطوير الصناعة، بمشاركة 4 دول عربية هي الإمارات، السودان، الأردن، وليبيا، بالإضافة إلى 10 محافظات مصرية، وكل ذلك على أرض أسوان.

وأشاد الإعلامي يوسف الحسيني بجمال المحافظة، قائلا: «اللي مسافرش أسوان مشافش بلد حلو، هي مدينة عالمية بكل المقاييس، أدعوك إلى السفر هناك، والأسعار تناسب الجميع، وشجع صحابك اللي عايشين بره ينوروها».