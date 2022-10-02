محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات مبادرة «المناخ مسئوليتي»

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انطلاق فعاليات مبادرة «المناخ مسئوليتي»، والتي تم تنظيمها بمقر مركز تدريب شركة المحطات المائية بصحاري، بحضور الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والمهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس أحمد صدقي، رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا، بالإضافة إلى استشاري السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة مدحت كامل، وأحمد عزاز، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

مبادرة المناخ مسئوليتي

وفي كلمته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن تنظيم فعاليات مبادرة «المناخ مسئوليتي» يأتي تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ «كوب 27» في نوفمبر المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن المبادرة تعمل على تعزيز وجود بيئة عمل آمنة حفاظاً على توافر السلامة والصحة المهنية لحماية عمال مصر بأي موقع صناعي، لتساهم هذه المبادرة في نشر التوعية والثقافة المستنيرة بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذا كيفية التكيف مع تقليل الطاقة الزائدة، واستخدام الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية التي تتفرد بها أسوان كعاصمة للطاقة الشمسية النظيفة.

إطلاق العديد من المبادرات

وأشار «عطية» إلى حرص القيادة السياسية على إطلاق العديد من المبادرات التي تؤكد مدى الاهتمام بقضية المناخ على المستوى الدولي والمحلي والتي كان من أبرزها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث قامت محافظة أسوان بتشكيل لجنة تنفيذية لتقييم المشروعات التي تقدمت عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة بإجمالي 188 مشروعا، وتم اختيار 6 مشروعات منها في المجالات التي شملتها المبادرة.

ولفت إلى أنه أعطى توجيهاته لوضع كافة المشروعات التي تقدمت موضع الدراسة لضمان الاستمرارية والاستفادة من الأفكار التي تم طرحها بالشكل الأمثل، وبما يحقق القيمة المضافة، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ، ونقاط مضيئة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الوجه الأكمل.