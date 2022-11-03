«التنسيقية» تواصل جلساتها النقاشية بشأن الحوار الوطني في بولاق الدكرور

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد جلسات النقاش بشأن الحوار الوطني في شارع البوستة، ببولاق القديمة في دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لليوم العاشر على التوالي.

التنسيقية تواصل لقاءاتها الجماهيرية

وعقد عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء جماهيريا مع عدد كبير من السيدات في منطقة شارع البوستة، بشأن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني.

وبدأ اللقاء، بتأكيد النائب عمرو عزت، أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حريصة دائما على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم المختلفة.

مطالب أهالي بولاق الدكرور

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري حاليا، وتطرقوا إلى الاهتمام برفع كفاءة شارع البوستة، باعتباره أهم شوارع بولاق القديمة لوجود العديد من المدارس والمصالح الحكومية.

وتطرق اللقاء، إلى مناشدة الحكومة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وسرعة الانتهاء من مستشفى بولاق الدكرور، فضلا عن توسيع مبادرات الحماية الاجتماعية للدولة كتكافل وكرامة، لتشمل عدد أكبر من المستحقين مع دراسة رفع قيمة المبلغ ليتوافق مع زيادة الأسعار الحالية.