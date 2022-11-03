«التنسيقية» تفتح ملف «مباشرة الحقوق السياسية» في صالون نقاشي اليوم

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا اليوم بعنوان «مباشرة الحقوق السياسية» باعتبارها حق يكفله الدستور لكل مواطن، في إطار اهتمام التنسيقية بقضايا الوطن والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة.

تشكيل المجالس البرلمانية والتشريعات

ويتطرق النقاش إلى الحديث عن تشكيل المجالس البرلمانية والتشريعات الموجودة حاليا والتي تنظم مباشرة الحقوق السياسية، كما يتحدث الحضور عن النظام الانتخابي وسلبيات وإيجابيات القوائم الانتخابية بأنواعها المطلق والنسبي.

ويستضيف الصالون لمناقشة هذا الموضوع، كلا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد بهاء الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والكاتب الصحفي خالد داوود.

ويدير الصالون النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.