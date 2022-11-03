«التنسيقية» تناقش مشكلات «البنية التحتية والتعليم» مع أهالي مصر القديمة

عقد محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم، تناولت محاور الحوار الوطني ومدى تغطيته لجميع احتياجات المجتمع مع مجموعة من أعضاء مركز شباب النهضة بمصر القديمة.

جلسة نقاشية للتنسيقية مع أهالي مصر القديمة

وتناولت جلسة التنسيقية مع الأهالي، مجموعة من الاستفسارات الخاصة بالمحور الاجتماعي، خاصة مشكلات المياه والصرف الصحي والكهرباء، حيث تفتقر المنطقة إلى مجموعة من الخدمات سواء تعليمية أو صحية.

وطالب المشاركون، بتدخل الدولة لتطوير منطقة «اسطبل عنتر» على غرار تطوير منطقة تل العقارب التي باتت حاليا «روضة السيدة» بحي السيدة زينب.

وأضاف النائب محمد تيسير مطر، أنّ مجلس أمناء الحوار ومقرري اللجان يعملون بكامل طاقتهم لبحث كل المشكلات والقضايا التنموية لوضعها على أجندة الحوار في جلساته المقبلة، وعلى رأسها التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية، كأحد أهم القضايا لتنمية المجتمع طبقا لاستراتيجية مصر 2030.

مطالب لأهالي مركز شباب النهضة

كما طالب المجتمعون بتفعيل رقابة المحليات، وتسهيل استخراج تراخيص المحلات والاشتراك في المرافق، سواء كانت مياه أو كهرباء أو غاز، كأحد أساسيات الحياة الكريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أكد الحاضرون، ضرورة العمل على تطوير المنظومة الخاصة بالتعليم الابتدائي والإعدادي، إذ إنّها المراحل الأولى التي يرتبط بها الطالب بالعملية التعليمية.

واختتم النائب محمد تيسير مطر، الجلسة، بالحديث عن أهمية استمرار حالة الحوار، إذ إنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من جميع القطاعات.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بمحافظات الجمهورية كافة، فضلا عن عقد عدة صالونات لمناقشة القضايا مع المتخصصين من جميع الاتجاهات.