محافظ الإسكندرية: ضبط 757 حالة إشغال في حملات ضد المخالفين

شنت أحياء الإسكندرية اليوم الخميس حملات إزالة الإشغالات والتعديات ومكبرات الصوت على مستوى أحياء المحافظة، وأسفرت الحملات التحفظ على 757 حالة إشغال متنوع وضبط 83 مكبر صوت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات إزالة التعديات والإشغالات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان له، على مواصلة حملات إزالة التعديات والإشغالات بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية، وتكثيف الحملات لحظر مكبرات الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأوضح «الشريف»، أنه يتابع بنفسه لأعمال رؤساء الأحياء بنفسه وتأكده من عملية ضبط الأسعار وتوافرها بالأسواق، بالإضافة إلى عمليات الإزالة لأي مخالفات من التجار أو البائعين بشكل عام، حفاظًا على الأمن العام والعمل على مصلحة المواطنين.

أرقام المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين

وتستمر محافظة الإسكندرية في تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وحظر مكبرات الصوت بالشوارع استجابة لشكاوى المواطنين، كما أعلنت خطًا ساخنًا على صفحتها الرسمية لاستقبال الشكاوى.