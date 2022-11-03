مؤسسة «بلاستيك بنك» العالمية تشارك فيCOP27: مصر تسعى لتحقيق الاستدامة

تشارك مؤسسة بلاستيك بنك العالمية في فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بعدة فعاليات بجناحها المتميز في المنطقة الخضراء بالمؤتمر.

الأفكار المطروحة في المؤتمر

وتطرح المؤسسة خلال المؤتمر أفكارها حول قضايا إعادة تدوير المخلفات وإداراتها، وطريقة تحقيق الاقتصاد الدائري، وانعكاساته على التخفيف من آثار التغيير المناخي.

ويشارك ممثلي «بلاستيك بنك» في عدة جلسات نقاشية خاصة بالتغيير المناخي وآثاره، والتحديات الواجب دراستها وتبادل الأفكار بشأنها، منها جلسة نقاشية لـ(أوكيانوس، سيكم، شنايدر إليكتريك).

وتشارك في جلسة نقاشية أخرى خاصة بشركتي HSBC وفاينانشيال تايمز، والتي تناقش تجديد النظام المالي للوصول إلى اقتصاد خالي الكربون، ويتحدث بها المؤسس ورئيس القطاع التجاري لمؤسسة بلاستيك بنك، ديفيد كاتز، كما سيشارك في فعالية الاستدامة والتي تنظمها شركة شنايدر إليكتريك على جلستين.

ويحاضر ديفيد كاتز في الجلسة الأولى عن «الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام البيئي»، وتعقد يوم 12 من الشهر الجاري، أما الثانية يتحدث فيها عن مفهوم «الاستهلاك المسؤول»، وتعقد يوم 17 من الشهر ذاته.

تحقيق الاستدامة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري والأخضر

وقال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، إن مصر تسعى بخطوات جادة لتحقيق الاستدامة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري والأخضر.

وأضاف أنه تماشي مع توجه الدولة واستراتيجيتها لـ 2030 تعمل المؤسسة على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وزيادة الوعي بالمخاطر البيئية النابعة من سوء إدارة المخلفات البلاستيكية والعمل على الحد من وصولها للبحار والأنهار، إذ تهتم بتحويل المخلفات البلاستيكية إلى بلاستيك مجتمعي Social Plastic، البلاستيك الذي يجرى جمعه وإعادة دمجه في منتجات التعبئة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في الجمع.