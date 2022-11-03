ضبط تاجر جملة يحاول جمع الأرز المدعم لإعادة بيعه واحتكاره في المنوفية

ضبطت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة المنوفية، تاجر جملة يجمع كميات من الأرز المدعم، وذلك بقصد الاحتكار وإعادة بيعه في السوق السوداء.

كانت المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أقامت المنافذ والشوادر، وتم ضخ ما يقرب من 170 طن أرز بسعر 325 جنيهًا للشيكارة وزن 25 كيلو.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة رقم 17127 لسنة 2022 ضد المسئول عن محل لتجارة الجملة بشارع طلعت حرب بندر شبين الكوم، من خلال تردده عدة مرات على معرض السلع والمواد الغذائية بشارع الأمين لتجميع عدد من شكائر الأرز المدعم بقصد الاحتكار، وإعادة بيعه بالسوق السوداء.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء، للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ المنوفية: لا تهاون مع من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أنه لاتهاون مع من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب، مشددا على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين.