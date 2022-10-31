ضبط 1656 قضية تموينية في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 1656 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

حجب سلع استراتيجية

وأسفرت الحملات عن ضبط قضيتي حجب سلع استراتيجية، وضبط 528 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء، وضبط 725 قضية في مجال مخالفات المخابز، وضبط 29 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر

كما جرى ضبط 44,5 طن «أرز أبيض، سكر حر، بقوليات» مستلزمات إنتاج منتج نهائي دون مستندات مجهولة المصدر معبأة داخل شكائر وعبوات، خزنها المذكور لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

تهريب أرز شعير

وفى إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 26 قضية بمضبوطات بلغت 212,580 طن أرز شعير.

لحوم فاسدة

كما جرى ضبط 22٫9 طن مقطعات دواجن، ومصنعات لحوم، و2٫75 طن لحوم مجمدة معبأة داخل عبوات دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لتغير خواصها الطبيعية، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة في القليوبية.

وجرى ضبط 2٫84 طن أمعاء حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية من حيث اللوان والقوام والرائحة، و1,37 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة في الإسكندرية.

كما جرى ضبط 31٫2 طن زيوت سيارات، معبأة داخل خزانات دون مستندات مجهولة المصدر في الدقهلية، كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا ومجهولة المصدر، عن ضبط 53 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 14701 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.