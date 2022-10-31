حملات تموينية مكثفة على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية من حملاتها التفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين من التجار بالأسعار، والتأكد من تداول سعر الأرز للمواطنين بالسعر المحدد من جانب مجلس الوزراء بسعر 15 جنيها سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ و12 جنيها سعر الكيلو السائب.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق ووقف تلاعب التجار

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، أنه لا يوجد أي مبرر لتغيير أسعار السلع في الوقت الحالي وسط استقرار أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المواد الغذائية، لذا وجهت جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من تداول السلع دون تغير في سعرها.

ضبط مواقع تخزين الأرز غير المعتمدة

وتشن الحملات التموينية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك تفتيشا على مواقع تخزين الأرز لضبط المواقع غير المرخصة المخزن بها الأرز، إذ تقوم الحملات بناء على القرار الوزاري بضبط أي مواقع تخزين غير مرخصة مع اعتبار الأرز المضبوط بها سلعة مجهولة المصدر وتحرير قضية تموينية ضد صاحب الموقع، إذ ألزم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مفتشي الحملات التموينية على مصادرة أي كميات أرز في مخازن غير معتمدة.

أرقام الإبلاغ عن التلاعب بالأسعار

ودشنت وزارة التموين غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة حملات الرقابة على الأسواق من مفتشي مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك على مستوى المحافظات ووقف التصدي لجشع التجارة، وطالبت المواطنين الإبلاغ عن مخالفات الأسعار على الأرقام التالية:

- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.