ضبط 1656 قضية تموينية متنوعة في حملات موسعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1656 قضية تموينية متنوعة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم، أن الحملات ضبطت قضيتي حجب سلع استراتيجية بمضبوطات 40 طن أرز أبيض وسكر حر وعدس وبقوليات –و4,900 طن دقيق أبيض، إلى جانب ضبط 528 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء.

ضبط 10 أطنان أسمنت

وتحفظت الحملات على 10 أطنان أسمنت و21 طن دقيق أبيض و86 طن أرز وسكر ومكرونة وزيت إلى جانب 12886 عبوة سجائر، فضلا عن ضبط 725 قضية في مجال مخالفات المخابز و410 قضايا متنوعة أخرى.

ضبط سيارة محملة بـ 9 أطنان دقيق بلدي مدعم

كما تم ضبط سيارة محملة بـ 9 أطنان دقيق بلدي مدعم، بالقاهرة، مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، فضلا عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لتصرفه في كمية قدرها 15,95 طن دقيق بلدي مدعم قام المذكور ببيعها في السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.