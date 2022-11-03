«الرحلة».. يعيد فرقة وجوه مرة أخرى بعد توقف عامين

بدأت فرقة وجوه المسرحية بروفات العرض المسرحي «الرحلة» عن رواية «رحلة حنظلة» للكاتب المسرحي السوري سعد الله ونوس، والتي من المقرر عرضها قريبًا على مسارح الدولة والمشاركة بها في العديد من المهرجانات.

«الرحلة» عرض اجتماعي كوميدي يحكي عن شخص سلبي

«الرحلة» عرض اجتماعي كوميدي يحكي عن شخصية رجل يعيش حياة سلبية مغلقة حتى تتراكم عليه المشاكل، ومشكلة بعد الأخرى حتى يجد أنه سبب مشكلاته، وأنّ الحل الوحيد هو أن يكون صاحب وعي، وأن يساهم بإيجابية في تطوير نفسه وبيئته ووطنه.

عرض المسرحي «الرحلة» عن رواية الكاتب المسرحي سعد الله ونوس دراماتورجي تامر الخطيب، وبطولة مجموعة من أعضاء الفرقة، ومن إخراج محمد رجب الخطيب.

«الرحلة» عن رواية الكاتب المسرحي سعد الله ونوس

من ناحية أخرى توقفت فرقة وجوه المسرحية لمدة تقارب عامين عقب آخر عروض الفرقة «تاج الجزيرة» والذي عرض على خشبة مسرح النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي.

حضر عرض تاج الجزيرة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم النجمة ميرنا وليد والفنان شريف باهر والمخرج محمد حمدي والمخرج حسن السيد حيث أبدى الجميع إعجابهم بالعرض وأثنوا على ما يقدموه في العمل.