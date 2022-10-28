فرقة «رؤيا» لذوي الهمم بالسويس تجري البروفة الأخيرة قبل المشاركة في «آفاق مسرحية»

يشهد مسرح آفاق بالسويس، اليوم الجمعة، البروفة الأخيرة لفريق «رؤيا» المسرحي لذوي الهمم، قبل المشاركة في مهرجان آفاق مسرحية الأحد المقبل.

إجراء البروفة الأخيرة اليوم

وقالت أميمة عبد الغني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «رؤيا» لتدريب ذوي الهمم في محافظة السويس، لـ«الوطن»، إنه يتم اليوم الجمعة إجراء البروفة الأخيرة قبل المشاركة في مهرجان آفاق المسرح الدولي، بعد غد الأحد، حيث يتم عرض العمل المسرحي «طبعاً قادرين نعملها»، تأليف مي رجب، وإخراج تامر فؤاد، والتي تتضمن مواجهة التنمر والإصرار على التعاون لتحقيق الأهداف.

المشاركون في العرض المسرحي

وتابعت «أميمة»، أن 20 من ذوي الهمم يشاركون في العمل المسرحي «طبعا قادرين نعملها» ممن لديهم الموهبة والرغبة في العمل الفني، موضحة أن الفريق المشارك يضم كلا من نور حسن وشهد محمد وأحمد حمدي وعمر محمد وفاطمة أحمد وسجى أحمد وميادة سيد وإبراهيم محمد ومحمود السيد ومحمد أسامة سيد وباهر محمد ومحمد أسامة وأروى أسامة، ومعز صابر ومنى السيد وسامية الصغير وتامر فؤاد.