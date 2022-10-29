دنيا سمير غانم تواصل عرض مسرحية أنستونا.. وخالد جلال ينشر صورة من الكواليس

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، عروض مسرحية «أنستونا»، خلال على مسرح أوبرا هاوس، بمدينة 6 أكتوبر، إذ تعتبر التجربة الأولى لها بالمسرح، رفقة عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، في مساندة كبيرة من زملائها بالوسط الفني.

خالد جلال ينشر صورة من كواليس مسرحية «أنستونا»

نشر المخرج خالد جلال صورة تجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، من كواليس مسرحية «أنستونا»، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «أنستونا جدا.. دنيا سمير غانم لا قوة إلا بالله».

وبدأت مسرحية «أنستونا»، في العرض الأول، الخميس 20 أكتوبر الجاري، على مسرح أوبرا هاوس، بمدينة 6 أكتوبر، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وعدد آخر من الفنانين.

نجاح دنيا سمير غانم في فيلم «تسليم أهالي»

في سياق آخر تحقق الفنانة دنيا سمير غانم، نجاح كبير من خلال فيلم «تسليم أهالي»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا، يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات غير المتوقعة.