4 معلومات عن مسرحية «حتى لا يطير الدكان».. بطولة أكرم حسني ودرة

أيام قليلة تفصلنا عن عرض مسرحية «حتى لا يطير الدكان» من بطولة أكرم حسني، التي سوف يبدأ عرضها يوم 3 نوفمبر المقبل، ونعرض خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن العرض المسرحي.

معلومات عن مسرحية «حتى لا يطير الدكان»

- التجربة الأولى لـ الفنانة درة على خشبة المسرح بعد سلسلة من الأعمال السينمائية والدرامية.

- تعرض المسرحية في موسم الرياض من الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر.

التجربة الثانية لأكرم حسني في المسرح

- التجربة الثانية لأكرم حسني بعد مسرحية «عطل فني»، التي تم عرضها عام 2020.

- المسرحية تدور في إطار كوميدي تشويقي، واستغرق التحضير لها عدة شهور.

أبطال «حتى لا يطير الدكان»

«حتى لا يطير الدكان» من بطولة النجمة التونسية درة، بيومي فؤاد ومحمد أنور والفنان إسماعيل فرغلي، من تأليف وإنتاج أمير طعيمة، منتج فني أحمد جمعة عيسى، مهندس ديكور الدكتور محمود صبري، مصمم الاستعراضات ميريت ميشيل مصممة الملابس مونيا فتح الباب، تصميمات الإضاءة أحمد الديبيكي، الأشعار لأكرم حسني والألحان لكريم عاشور أما الموسيقى والمؤثرات فكانت لأحمد وحيد كينج المخرج والمنفذ مصطفى حسني، ومن إخراج محمد أوتاكا.