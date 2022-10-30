«درة» تكشف عن أغنية مسرحية «حتى لا يطير الدكان» مع أكرم حسني

كشفت درة عن طرح جزء من أغنية مسرحيتها الجديدة «حتى لا يطير الدكان» مع أكرم حسني، والتي تعرض ضمن موسم الرياض في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر.

ونشرت الفنانة درة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» مقطع فيديو وهي تغني مع مجموعة من أبطال المسرحية، وعلقت عليه قائلة، «Behind the scenes حتى لا يطير الدكان Boom»

أبطال مسرحية «حتى لا يطير الدكان»

«حتى لا يطير الدكان» من بطولة النجمة التونسية درة، بيومي فؤاد ومحمد أنور والفنان إسماعيل فرغلي، من تأليف وإنتاج أمير طعيمة، منتج فني أحمد جمعة عيسى، مهندس ديكور الدكتور محمود صبري، مصمم الاستعراضات ميريت ميشيل مصممة الملابس مونيا فتح الباب، تصميمات الإضاءة أحمد الديبيكي، الأشعار لأكرم حسني والألحان لكريم عاشور أما الموسيقى والمؤثرات فكانت لأحمد وحيد كينج المخرج والمنفذ مصطفى حسني، ومن إخراج محمد أوتاكا.

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وحققت الفنانة درة نجاحاً كبيراً من خلال مسلسلها الجديد «المتهمة»، الذي يعرض في شهر أكتوبر عبر منصة إلكترونية، وتجسد شخصية «نورهان» التي تتعرض لكثير من المواقف والأزمات، حيث ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة السيكو دراما والإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل «المتهمة»

مسلسل «المتهمة» من تأليف وإخراج تامر نادي وإنتاج صادق الصباح، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم دياب وعادل كرم وعلي الطيب ومها نصار والفنان القدير أسامة عباس.