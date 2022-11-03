«تربية سوهاج» تنظم ندوة عن التغيرات المناخية ودور معلمي المستقبل في التوعية

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها كلية التربية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وجمعية التنمية وحماية البيئة بسوهاج، تحت عنوان «التغيرات المناخية ودور معلمي المستقبل في التوعية بها»، بحضور الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية، والدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسانين الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية وحماية البيئة بسوهاج، وعبير محمد عبدالحميد مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بسوهاج، وكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

مواجهة تداعيات تغيرات المناخ

وقال «عبد الخالق» إن الدولة المصرية اتخذت على عاتقها مواجهة تداعيات قضية التغيرات المناخية بشكل أكثر فاعلية، وهذا ما سيشهده العالم الأسبوع المقبل خلال فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ Cop27، حيث استعرض رئيس الجامعة في كلمته جهود التوعية بتلك القضية داخل الجامعة وخارجها، وجهود الدولة في النهوض بالوعي البيئي والمناخي من خلال قطاعات الجامعة المختلفة.

تأثير المعلم في نفوس الطلاب

وأوضح خالد عبد اللطيف في كلمته أن المعلم هو من أكثر الشخصيات تأثيراً في نفوس طلابه، لذا تقوم الكلية بتوعية طلابها بدورهم في التعريف بالتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية مستقبلاً، موجهاً ضرورة تبنى طرقًا إبداعية وابتكارية في تنمية وعى الطلاب بالقضايا البيئية وترجمة التوجهات العالمية بشأن قضايا البيئة والتغيرات المناخية إلى أنشطة تعليمية تؤكد على تفاعل وإيجابية الطلاب، لإكسابهم المعارف والاتجاهات والمهارات والسلوكيات البيئية الإيجابية والقيم المرغوبة التى تتسق مع منهج التعليم من أجل التنمية المستدامة.

تعاون الجامعة والمؤسسات المعنية

وأشاد الدكتور عماد صموئيل بتعاون الكلية مع مؤسسات المجتمع المدني مثل جهاز شئون البيئة وجمعية حماية البيئة في المشاركة في التوعية بالتغيرات المناخية، وبناء الشخصية السوية لدي المعلم التي تتعامل بنجاح مع البيئة والتغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور أحمد محمد حسانين في محاضرته المقصود بالتغيرات المناخية ومجالاتها وتأثيراتها على الفرد والمجتمع، ومظاهرها مثل حدوث التصحر وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات.

وأشارت عبير محمد إلى عدد من الظواهر الأخرى مثل البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات من الأرض، ظاهرة الاحتباس الحراري في الكرة الأرضية، ودور الفرد والمجتمع في مواجهة التغيرات المناخية.

وفي ختام الندوة دارت حلقة نقاش بين الطلاب المحاضرين بالندوة حول الدور المستقبلي لطلاب كليات التربية كمعلمين في المستقبل في التوعية بالتغيرات المناخية مع طلابهم وأسرهم ومجتمعهم.