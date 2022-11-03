ضبط 14 طن زيت الطعام «تمويني» قبل إعادة بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم عن ضبط 1180 كرتونة زيت تمويني بإجمالي 14 طنًا جرى احتكارها، وإحباط محاولة إعادة تدويرها وعرضها بالأسواق في عبوات بأسماء تجارية مختلفة، وتم التحفظ عليها وإحالة المخالفة للنيابة العامة لإعمال شؤونها، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه وردت معلومات تفيد وجود مخالفة احتكار زيت تمويني بإجمالي عدد 14160 زجاجة زيت ماركة سارا سعة واحد لتر وكذا 12000 عبوة فارغة عليها «استيكرات» بأصناف مختلفة، وعدد 200 عبوة زيت فارغة تم تفريغها في برميل بلاستيك تمهيدًا لإعادة تدويرها، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

احتكار زيت تمويني

وقال المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.