أرقام شكاوى احتكار السلع والمغالاة في أسعارها والغش التجاري ببني سويف

خصصت محافظة بني سويف بالتعاون مع مديرية التموين، أرقام هواتف وخطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بكافة أشكال صور الغش التجاري والمغالاة غير المبررة في الأسعار ومحاولات احتكار السلع بكافة أنواعها وبخاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية.

أرقام هواتف لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالسلع الأساسية

وخصصت مديرية التموين في محافظة بني سويف، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني محافظ الأقليم، أرقام هواتف وأرقام ساخنة لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين وهي الأرقام التالية : رقم 01063329498 واتساب لغرفة عمليات المحافظة، ورقم 0822237132 خط ساخن لمديرية التموين، ورقم 0157777999 الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

معارض ثابتة ومتنقلة لتوفير السلع أمام المواطنين باسعار مخفضة

وكلف محافظ بني سويف، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية في المحافظة، بالتوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كذلك الإعلان عن خريطة منافذ البيع الثابتة والمتحركة في القرى والمدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الغرفة التجارية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية، مع زيادة الاستعاضات التموينية للتجار التموينين وذلك بحسب الأرصدة المتاحة.

توافر أرصدة ومحزن السلع بشكل كاف في بني سويف

وأكد محافظ بني سويف في بيان، على توافر الأرصدة والمخزون من السلع، وتوافر السلع المدعمة التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية بكافة فروع نصف الجملة والمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة، مضيفا أنه يوجد مخزون كاف وأرصدة من السكر، والمواد البترولية وغيرها.