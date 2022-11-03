تعرف على موعد عودة الدوري المصري بعد توقفه بسبب مؤتمر المناخ

بشكل رسمي أعلنت رابطة الأندية توقف منافسات الدوري المصري للموسم الجديد 2022-2023، بدءً من اليوم 3 نوفمبر وذلك لمدة أسبوعين مقبلين، بسبب انشغال مصر بمؤتمر المناخ العالمي الذي يعقد للمرة الأولى على أرض مصر في مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري يوم 23 نوفمبر الجاري، وذلك بثلاث مباريات مرتقبة وهامة، بين 6 فرق من فرق الدوري المصري 2022-2023، وهي مباريات مؤجلة بالفعل من منافسات الأسبوع الثالث من البطولة.

مباريات الدوري يوم 23 نوفمبر

- لقاء بين فيوتشر × أسوان.

- لقاء فاركو × الإسماعيلي.

- لقاء بيراميدز × البنك الأهلي.

هذا ومن المقرر أن تبدأ مباريات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الممتاز يوم 30 نوفمبر الجاري من خلال عدة لقاءات مختلفة.

مباريات الأسبوع الخامس في 30 نوفمبر 2022

- لقاء حرس الحدود × بيراميدز: في تمام 3 عصرا

- لقاء البنك الأهلي × إنبي: الساعة 5 مساء.

- لقاء الاتحاد × غزل المحلة: الساعة 7 مساء.

مباريات 1 ديسمبر 2022

- لقاء أسوان × فاركو: 3 عصرا

- لقاء الداخلية × فيوتشر: 5 مساء

- لقاء الزمالك × المصري: 7 مساء.

مباريات 2 ديسمبر2022

- لقاء المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة 3 عصرا.

- لقاء الإسماعيلي × سموحة: في تمام 5 مساء.

- لقاء الأهلي × طلائع الجيش: في تمام 7 مساء.

مباريات ربع نهائي كأس مصر يومي 26 أو 27 نوفمبر 2022

هذا ومن المقرر أن تقام مواعيد الربع النهائي في بطولة كأس مصر يومي 26-27 نوفمبر الجاري، ونجمع بين كلا من.

- لقاء بين الزمالك × المصري.

- لقاء بين الأهلي × المقاولون العرب.

- لقاء بيراميدز × البنك الأهلي.