حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. معتدل ومناسب لإجازة الـ«ويك إند»

تشهد حالة الطقس غدًا بالإسكندرية، تغييرات جوية عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تغيب الأمطار بينما تحل محلها شبورة مائية على السواحل الشمالية، فيما يصاحبها طقس مائل للحرارة صباحًا ويتغير بشكل كبير، حيث يميل إلى البرودة مساءً ما يجعلها أجواء مناسبة للإجازة «ويك اند» لزيارة الإسكندرية.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الإسكندرية تشهد طقس معتدل غدا الجمعة، مع ميل إلى الحرارة صباحا، وهو الأمر الذي قد يشجع المواطنين إلى الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدًا معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 35 كيلو متر في الساعة، وهي الرياح التي يكون اتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وترتبط حالة الطقس غداً بالإسكندرية، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل إرتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر.

فتح الشواطئ تزامنا مع حالة الطقس المعتدلة

وتبع حالة الطقس غدا بالإسكندرية، إصدار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قرار فتح شواطئ الإسكندرية العامة، نظراً لغياب الأمطار وبهدف الاستمتاع بالشواطئ وبخاصة فى فصل الشتاء نظرا لأن للإسكندرية طقس وسحر خاص خلال فصل الشتاء وهو الأمر الذي يجذب الكثير من المواطنين للتوجه للبحر بغرض التمشية أو الصيد أو ممارسة الرياضة.