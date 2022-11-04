ملحم زين لـ«الوطن»: أبحث عن أغنية مصرية بعد نجاح مهرجان الموسيقى العربية

أعرب الفنان اللبناني ملحم زين عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققته حفلته الغنائية الأخيرة، في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ملحم زين: انشغلت بتقديم الأغنية اللبنانية

وقال «زين» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بدأ فعليًا في التجهيز والتحضير لأولى أغنياته باللهجة المصرية التي تأخر كثيرًا عن تقديمها خلال السنوات الماضية بسبب انشغاله بتقديم أغنيات بلده لبنان.

وأشار الفنان اللبناني إلى أن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية كان مردوده رائعًا بالنسبة له، إذ التقى جمهوره المصري في القاهرة بعد سنوات من الغياب التي كان قد انشغل فيها بالغناء في لبنان والإمارات وعدد من الدول الأوروبية.

ملحم زين: مصر هي أم الدنيا والعرب

قال ملحم زين خلال فقرته الغنائية «شايف قدامي ناس من الشام لبنان وسوريا، ومصر هي أم الدنيا وأم العرب»، كان ملحم زين صعد في فقرته على نغمات أغنيته الشهيرة علوة.

وقدم زين شكرا خاصا للقائمين على الحفل، وتألق في الحفل بأغنيات أنت مشيتي وصلي اضحكي وخطرنا على بالك وممونك أنا وغيبي يا شمس والليل يا ليلى وردوا حبيبي ويا صغيري.

يذكر أن ملحم زين قد شارك في مهرجان الموسيقى العربية مرة واحدة قبل الدورة الحالية بعد نجاح من برنامج ستار أكاديمي وعاد بعد غياب دام ما يقرب من 10 سنوات للمشاركة في المهرجان.